جلسة الشيخ زايد غدًا تحسم انتقال صفقة الزمالك الجديدة

يعقد أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بالزمالك جلسة مع أمير عادل المحترف بالنرويج جلسة غدا بفيلته بالشيخ زايد لحسم ملف انتقاله رسميًا للقلعة البيضاء لمدة 4 مواسم مقبلة .
وكان أمير عادل قد وافق على انتقاله لنادي الزمالك بعد مفاوضات قادها أمير مرتضى منصور المشرف السابق على الكرة بالقلعة البيضاء قبل رحيله ومجلس الإدارة .
وعلم "دوت الخليج" أن هناك اختلافًا فى بنود التعاقد بين إدارة الزمالك الحالية وأمير عادل عن الاتفاق المسبق الذي أبرمه اللاعب مع أمير مرتضى وهو ما سيتم حسمه فى اجتماع الغد .
وكشف مصدر مقرب من اللاعب عن امتلاك أمير عادل عرضين أحدهما قطري والآخر اماراتى نافيًا توقيعه لبيراميدز وأن الصورة التى انتشرت له رفقة ممدوح عيد المدير التنفيذى للنادي قديمة .
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