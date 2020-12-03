الرياضة

الزمالك يعقد جلسة مع فرجاني ساسي لحسم تجديد تعاقده

0 نشر
0 تبليغ
تعقد لجنة الكرة بنادي الزمالك جلسة مع التونسي فرجاني ساسي خلال الأسبوع المقبل .

يأتي هذا من أجل حسم ملف التجديد للاعب خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن تعاقد اللاعب مع الفريق الأبيض ينتهي بنهاية الموسم الجديد.

ويرغب مسؤولو لجنة الكرة في الحصول على توقيع اللاعب على عقود التجديد للفريق الأبيض خلال الجلسة المقبلة، من أجل الحفاظ على استمرار ساسي مع الفريق لفترة جديدة خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالفريق.

جدير بالذكر أن الزمالك يسعى لحسم ملف تجديد عدد من نجومه خلال الفترة الحالية وقبل بدء مباريات الموسم الجديد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يعقد جلسة مع فرجاني ساسي لحسم تجديد تعاقده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا