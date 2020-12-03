الزمالك يعقد جلسة مع فرجاني ساسي لحسم تجديد تعاقده

يأتي هذا من أجل حسم ملف التجديد للاعب خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن تعاقد اللاعب مع الفريق الأبيض ينتهي بنهاية الموسم الجديد.
ويرغب مسؤولو لجنة الكرة في الحصول على توقيع اللاعب على عقود التجديد للفريق الأبيض خلال الجلسة المقبلة، من أجل الحفاظ على استمرار ساسي مع الفريق لفترة جديدة خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالفريق.
جدير بالذكر أن الزمالك يسعى لحسم ملف تجديد عدد من نجومه خلال الفترة الحالية وقبل بدء مباريات الموسم الجديد.
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