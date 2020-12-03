برشلونة يهزم فيرنكفاروزي 3-0 في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق برشلونة الإسباني على نظيره فيرنكفاروزي المجري، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح الفرنسي جريزمان التسجيل للبارسا في الدقيقة 14 بتسديدة رائعة بكعب القدم، قبل أن يضاعف الدنماركي برايثوايت من تقدم البارسا بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وحصل برشلونة على ركلة جزاء، حولها الفرنسي عثمان ديمبلي بنجاح لهدف ثالث في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، ،استمرت محاولات برشلونة لزيادة الفارق، لكنهم فشلوا في ذلك، لتنتهي المباراة بفوزهم بثلاثية.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 15 في صدارة المجموعة، ورصيد فيرنكفاروزي توقف عند نقطة وحيدة في المركز الرابع.