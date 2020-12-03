الرياضة

أسوان يضم نجم الزمالك السابق

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسوان يضم نجم الزمالك السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توقيع نجم الزمالك السابق وذلك في صفقة إنتقال حر من أجل تدعيم صفوف زهرة الجنوب للموسم الجديد.

ونجح أسوان في الحصول على توقيع المدافع صلاح سليمان وذلك لمدة موسمين بعد مفاوضات قادها مسؤولو النادي بعد ترشيحات من سامي الشيشيني المدير الفني للفريق والذي أكد على ضرورة تواجد اللاعب في صفوف الفريق.

وكان إنبي إستغنى عن صلاح سليمان بعد تراجع مستواه بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي بعد مسيرة إرتدى خلالها قميص الزمالك وغزل المحلة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا