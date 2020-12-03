نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيرو يواصل التوهج مع تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفرنسي أوليفيه جيرو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي توهجه مع البلوز وذلك بعد أن سجل أربعة أهداف حسم بهم موقعة فريقه ضد إشبيلية والتي جمعت الفريقان الأربعاء على ملعب إستاد رامون سانشيز بيزخوان لحساب مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وقالت شبكة " أوبتا " للإحصائيات أن جيرو نجح في أن يهز الشباك في مباراتين متتاليتين للمرة الأولى منذ 2016 حيث نجح في تكرار هذا الأمر مع أرسنال.

في الوقت الذي سجل فيه جيرو 10 أهداف خلال المباريات السبعة الأخيرة التي خاضها رفقة البلوز خارج ملعب ستامفورد بريدج في المسابقات الأوروبية.