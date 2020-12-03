نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من نجم الأهلي بعد أخبار انتقاله لصفوف الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي السابق على رحيله عن النادي الأحمر بعد فسخ تعاقده مع النادي اليوم بشكل رسمي.

وكتب الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل فيس بوك :"بشكر النادى الأهلى وجمهوره على الفتره اللى قضيتها فى النادى وبتمنى لهم التوفيق".

وأضاف :"أوقات الأخبار الغير صحيحة بتكون مقصوده او لمصالح شخصية ربنا عالم بكل شىء".

وتابع :"لحد الأن لم أمضى فى أى نادى وان شاء الله ألحق قبل غلق القيد، أتمنى من ربنا التوفيق،دعواتكم".