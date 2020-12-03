الرياضة

أول تعليق من نجم الأهلي بعد أخبار انتقاله لصفوف الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي السابق على رحيله عن النادي الأحمر بعد فسخ تعاقده مع النادي اليوم بشكل رسمي.

وكتب الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل فيس بوك :"بشكر النادى الأهلى وجمهوره على الفتره اللى قضيتها فى النادى وبتمنى لهم التوفيق".

وأضاف :"أوقات الأخبار الغير صحيحة بتكون مقصوده او لمصالح شخصية ربنا عالم بكل شىء".

وتابع :"لحد الأن لم أمضى فى أى نادى وان شاء الله ألحق قبل غلق القيد، أتمنى من ربنا التوفيق،دعواتكم".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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