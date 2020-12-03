نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يكشف وجهة صالح جمعة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن الوجهة المقبلة للاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، صالح جمعة، بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن صالح جمعة بات قريبا من ارتداء قميص سيراميكا كليوباترا، أو الانتقال إلى أحد أندية القمة في الدوري التونسي.

وأشار ميدو إلى أن صالح جمعة يسعى إلى اللعب خارج مصر، ويترقب في الوقت الحالي وصول عرض من أحد أكبر أندية تونس.

جدير بالذكر أن الأهلي أعلن بشكل رسمي عن رحيل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، بعدما خرج من حسابات المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني.