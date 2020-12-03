نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يقود يوفنتوس لإكتساح دينامو كييف بثلاثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي فوز كبير على ضيفه فريق نادي دينامو كييف الأوكراني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب إستاد اليانز ستاديوم لحساب مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري ابطال أوروبا.

وأحرز أهداف يوفنتوس كل من فيديريكو كييزا في الدقيقة الحادية والعشرين قبل أن يضيف البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والخمسين قبل أن يختتم ألفارو موراتا ثلاثية البيانكونيري في الدقيقة السادسة والستين.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الثاني في المجموعة خلف المتصدر برشلونة (15)، وتجمد رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة بالمركز الثالث.