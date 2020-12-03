نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يحقق فوزًا غاليًا على مانشستر يونايتد في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعل باريس سان جيرمان الفرنسي صراع المنافسة في المجموعة الثامنة للتأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 3 - 1 على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي الأربعاء في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للمجموعة، التي شهدت أيضا فوزا مثيرا للايبزيغ الألماني 4 - 3 على مضيفه اسطنبول باشاك شهير التركي.

وبذلك، تساوى مانشستر يونايتد مع سان جيرمان ولايبزج في رصيد 9 نقاط، غير أن التفوق لمصلحة الفريق الإنجليزي بسبب فارق المواجهات المباشرة في مجموع المباريات التي جرت بين الفرق الثلاثة، في حين خرج باشاك شهير من السباق تماما وودع مشاركته في المنافسات الأوروبية، بعد بقائه في ذيل الترتيب بثلاث نقاط.

على ملعب (أولد ترافورد)، تقدم سان جيرمان بهدف عن طريق نيمار في الدقيقة السادسة، لكن ماركوس راشفورد تعادل ليونايتد في الدقيقة 32.

ودفع مانشستر يونايتد ثمن إهداره العديد من الفرص المحققة في بداية الشوط الثاني، بعدما أحرز سان جيرمان هدفين عن طريق ماركينيوس ونيمار في الدقيقتين 69 والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

واضطر الفريق الإنجليزي للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 70 عقب طرد لاعبه البرازيلي فريد، لحصوله على الإنذار الثاني.