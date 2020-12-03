نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاتسيو يفرض التعادل على بروسيا دورتموند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فرض التعادل الإيجابي 1-1 كلمته على موقعة بوروسيا دورتموند ضد لاتسيو والتي جمعت الفريقان اليوم الأربعاء لحساب مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا على ملعب إستاد سيجنال إيدونا بارك.

تقدم الفريق الألماني أولاً في الدقيقة الرابعة والأربعين عن طريق رافائيل جيريرو قبل أن يدرك العملاق الإيطالي التعادل من ركلة جزاء نفذها شيرو إيموبيلي في الدقيقة السابعة والستين.

ليرفع دورتموند رصيده من النقاط إلى النقطة العاشرة في صدارة المجموعة فيما وصل رصيد فريق نادي لاتسيو للنقطة التاسعة في وصافة المجموعة التي يتأجل فيها الحسم إلى الجولة الأخيرة.