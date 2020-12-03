نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يهزم دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قسى برشلونة ويوفنتوس على فرينسفاروش ودينامو كييف، على الترتيب، بفوز كل من هما بثلاثية نظيفة في الجولة قبل الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال لكرة القدم.

وضمن البرسا واليوفي التأهل للدور الـ16 كمتصدرين للمجموعة السابعة بعدما حقق برشلونة العلامة الكاملة حتى الآن بـ15 نقطة ويليه يوفنتوس بـ12 نقطة في حين لم يجمع أي من فرينسفاروش أو دينامو كييف إلا نقطة واحدة.

وعلى ملعب بوشكاش أرينا، فاز برشلونة بثلاثية افتتحها انطوان غريزمان في الدقيقة 14 وأضاف مارتين براثوايت الهدف الثاني في الدقيقة 21 ثم اختتم عثمان ديمبلي الثلاثية من ركلة جزاء في الدقيقة 28.

وعلى ملعب أليانز، سحق اليوفي الفريق الأوكراني بثلاثية افتتحها فيدريكو كييزا في الدقيقة 21 ثم أضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 57 واختتم ألفارو موراتا الثلاثية في الدقيقة 66.