دورتموند يتعادل مع لاتسيو

دورتموند يتعادل مع لاتسيوبلغ بوروسيا دورتموند الالماني الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادله 1-1 مع ضيفه لاتسيو الايطالي بغياب مهاجمه النروجي ارلينغ هالاند بسبب الاصابة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة الأربعاء.

وسجل البرتغالي رافايل غيريرو (44) هدف أصحاب الارض فيما أحرز الدولي الايطالي تشيرو ايموبيلي هدف التعادل ضد فريقه السابق (67 من ركلة جزاء).

ورفع الفريق الالماني رصيده الى 10 نقاط في صدارة المجموعة امام لاتسيو الثاني (9) وكلوب بروج البلجيكي الثالث (7) الذي أسقط ضيفه زنيت سان بطرسبورغ الروسي بثلاثية نظيفة الذي بقي بنقطة يتيمة.

ويلتقي في الجولة الاخيرة فريق العاصمة الايطالية مع ضيفه بروج في مباراة مصيرية لتحديد هوية المتأهل الثاني، فيما يحل دورتموند على زنيت في مواجهة مهمة له لضمان صدارة المجموعة.

وغاب هالاند عن المباراة بعدما أعلن ناديه قبل قرابة الساعة من صافرة البداية عن إصابته في فخذه.

وسجل هالاند 16 هدفًا في 12 مباراة في دوري الابطال، وثمانية في ست مشاركات مع دورتموند الذي انتقل اليه مطلع العام من سالزبورغ النمسوي، بما فيها ستة في هذا الموسم.

وأهدر لاتسيو فرصة افتتاح التسجيل عندما فشل فرانشيسكو أتشيربي في الوصول الى الكرة من عرضية عن الجهة اليمنى على باب الرمى (29).

وأتيحت بعدها فرصة محققة للفريق الاسود والاصفر عندما تصدى الحارس الاسباني بيبي رينا لكرة البلجيكي تورغان هازار، لتتهيأ أمام ماركو رويس سددها بين قدمي الحارس لتمر بجانب سنتيمترات من القائم (30).

وافتتح دورتموند التسجيل بعد لعبة جماعية رائعة مرر مع نهايتها هازار كرة في العمق الى غيريرو الى داخل المنطقة تابعها زاحفة في الشباك (44).

وعادل لاتسيو النتيجة من ركلة جزاء تحصل عليها الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش إثر عرقلة من نيكو سولز، بديل غيريرو، انبرى لها إيموبيلي ليسجل أمام الفريق الذي دافع عن الوانه في موسم 2014-2015.

وأتيحت فرصة لفريق المدرب سيموني انزاغي للخروج بالنقاط الثلاث في الثواني الاخيرة لولا تصدي الحارس السويسري ببراعة لضربة ثابتة نفذها البديل البرازيل أندريا بيريرا (90+4).

وكالات