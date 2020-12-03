معتز البطاوي يكشف موقف سيراميكا كليوباترا من ضم صالح جمعة

كشف معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بالفريق الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، عن موقف النادي من ضم صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق.

وقال "البطاوي"، في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورتس"، "لو طلب مدرب الفريق هيثم شعبان، ضم صالح جمعة سنتحرك لضمه بكل تأكيد، ومن الصعب ضم أحمد الشيخ؛ لأن مطالبه المالية أعلى مما ندفع، تواصلنا معه من قبل، ولم يحدث اتفاق".

وعن ميدو جابر، لاعب الفريق، قال "لم يتضح لنا أي شيء بشأن ميدو جابر، ولو الأمر يتعلق بالتجنيد فنحن تحت أمر الخدمة الوطنية". وكان المشرف العام على الكرة في سيراميكا لقناة "دوت الخليج"، تحدث قبل أسبوع عن أزمة ميدو جابر، قائلا "كنا نخوض المران في المعسكر المغلق الذي بدأناه في أحد فنادق في التجمع الخامس". وواصل "ميدو فوجئ بعدم عمل الكارت الخاص بغرفته، وذهب عامل لتنشيط الكارت، ثم فوجئنا بأن مسئول الاستقبال طلب اللاعب بنفسه وهذا ليس طبيعيا، واضطر ميدو للذهاب للاستقبال لتنشيط الكارت". وتابع "كان هناك شخصان طلبا التصوير مع ميدو جابر وفجأة بعد الصورة ذهب معهما خارج الفندق ومنذ تلك اللحظة تم غلق هاتفه ولم يظهر اللاعب بعد ذلك وكل متعلقاته متواجدة في غرفته". وأردف: "نقوم مع فندق الإقامة حاليا بمراجعة كاميرات المراقبة خاصة وحدثت تلك الواقعة في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء ولكن الفندق طلب تصريحا أمنيا أولا لتفريغ الكاميرات". وبسؤاله "هل لديه شك في أن هذا حدث لانتقال ميدو جابر لنادٍ آخر؟"، أجاب "لا أستطيع التعليق، الحادث غريب، ويبدو أنه كذلك لكن من فعل ذلك لا أعرف". وأكد "قمنا بضم ميدو جابر رسميا من مصر المقاصة والاستغناء موجه لدينا وسيتم قيده في القائمة الثانية مع فتحها". وأتم المشرف العام على الكرة في سيراميكا كليوباترا "لا أعرف أي شيء، ما حدث يدعو للدهشة". وبدأ ميدو جابر مسيرته في نجع حمادي وانتقل للمقاصة ومنه للأهلي في 2016 وبعد ثلاثة أعوام عاد للنادي الفيومي مجددا. ومع بداية الانتقالات الجديدة للموسم المقبل انضم ميدو جابر إلى سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد لثلاث سنوات.

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