نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يوضح حقيقة رحيل ساسي وبن شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أوضح أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك ، ان الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية عن رحيل المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي عن الفريق ، لا أساس لها من الصحة.

وكشف قاسم في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، عن ان لجنة الكرة ستجتمع مع ساسي مطلع الأسبوع المقبل لحسم مسألة تجديده لفترة مقبلة مع الفريق.

بينما أشار قاسم إلى أن بن شرقي لم يطلب الرحيل.

وبسؤاله عن استفسار بن شرقي عن تأخر مستحقاته لمدة أربعة شهور ، قال قاسم أن الفترة الحالية ستشهد العمل على معالجة هذه الامور وبالتالي سيتم منح اللاعبين المستحقات المتأخرة لهم خلال أيام.