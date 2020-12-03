الرياضة

الزمالك يوضح حقيقة رحيل ساسي وبن شرقي

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أحمد جودة - القاهرة -   

أوضح أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك ، ان الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية عن رحيل المغربي أشرف بن شرقي  والتونسي فرجاني ساسي عن الفريق ، لا أساس لها من الصحة.

 وكشف قاسم في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc  مصر ، عن ان لجنة الكرة ستجتمع مع ساسي مطلع الأسبوع المقبل لحسم مسألة تجديده لفترة مقبلة مع الفريق.

 بينما أشار قاسم إلى أن بن شرقي لم يطلب الرحيل.

وبسؤاله عن استفسار بن شرقي عن تأخر مستحقاته لمدة أربعة شهور ، قال قاسم أن الفترة الحالية ستشهد العمل على معالجة هذه الامور وبالتالي سيتم منح اللاعبين المستحقات المتأخرة لهم خلال أيام.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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