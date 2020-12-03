نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد حصول لاعبي الزمالك على مستحقاتهم المتأخرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك بأن الفترة الحالية يتم العمل على سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة من أجل عودة الإستقرار للفريق في الفترة الحالية الحرجة.

وأضاف قاسم في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أن يوم السبت المقبل سيتم سداد المستحقات المتأخرة عقب خوض المران ، فيما سيحصل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على مستحقاته يوم الاحد على أقصى تقدير.

ويذكر أن الزمالك خسر لقب دوري أبطال إفريقيا أمام النادي الأهلي ثم خرج من نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش.