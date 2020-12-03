نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الهلال والفتح اليوم .. القناة الناقلة وتشكيل لقاء الهلال ضد الفتح في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال والفتح اليوم في مواجهة قوية تقام المباراة في إطار منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سليمان، حيث يحل فريق الفتح ضيفاً علي فريق الهلال مساء اليوم علي ملعب الملك فهد الدولي، وتعد مباراة الهلال والفتح هي الجولة السادسة التي تقام من مواجهات الدوري السعودي للمحترفين، ويلعب فريق الهلال ضد الفتح راغباً في الفوز والحصول علي الثلاث نقاط من أجل التنافس علي البطولة وعدم فقط أي نقطة قد توثر علي مسيرة الفريق، وتأتي مباراة الهلال مع الفتح ويطمح كلا الفريقان في تقديم أداء طيب والفوز بالمباراة، ويحتل فريق الهلال المركز الثاني برصيد 13 نقطة، فيما يحتل فريق الفتح السعودي في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وكان الفريقان قد تقابلا 11 مباراة قد فاز الهلال علي الفتح في 9 مباريات وخسر في لقاء واحد فقط، وسوف نوضح لكم موعد مباراة الهلال والفتح، والقناة الناقلة لمواجهة الهلال ضد الفتح اليوم.

موعد مباراة الهلال ضد الفتح اليوم

مواجهة الهلال والفتح تقام اليوم في تمام الساعة 5.40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام المباراة في تمام الساعة 4.40 مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة الهلال والفتح في تمام الساعة 6.40 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

غيابات فريق الهلال ضد الفتح اليوم

أعلن المركز الإعلامي للفريق الهلالي عبر الحساب الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي توتير عن غياب لاعبه حبيب الوطيان حارس فريق الهلال، وذلك بعد أن خضع لجلسة علاجية بالعيادة الطبية بعد إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، كما يغيب عن مواجهة الزعيم مع الفتح اللاعب الإيطالي جيوفينكو بسبب وجود آلام بمفصل القدم.

القناة الناقلة لمباراة الهلال ضد الفتح اليوم

تقام مباراة اليوم بين الهلال والفتح علي القناة الرياضية السعودية الأولي KSA SPORTS HD علي النايل سات والعرب سات، ويعلق علي أحداث اللقاء المعلق الرياضي فهد العتيبي.

تشكيل فريق الهلال ضد الفتح

يلعب في حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.

يلعب في خط الدفاع: الشهراني، هيون سو، البريك، البليهي.

يلعب في خط الوسط: كويلار، كاريلو، سالم الدوسري، سلمان الفرج، كارلوس.

يلعب في خط الهجوم: جوميز.