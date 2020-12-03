يوفنتوس يكتسح دينامو كييف.. وبروسيا دورتموند يتأهل لـ دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق يوفنتوس الإيطالي على دينامو كييف الأوكراني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
افتتح كيزا التسجيل لـ يوفتوس في الدقيقة 21، قبل أن يضاعف كريستيانو رونالدو من تقدم اليوفي بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 57.
وأكد ألفارو موراتا فوز اليوفي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 66.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 12 في المركز الثاني، وتوقف رصيد دينامو كييف عند نقطة وحيدة في المركز الثالث.
وفي مجموعة أخرى، تأهل بروسيا دورتموند لدور الـ 16 بعد تعادله مع زينيت الروسي بهدف لمثلهما.
تعادل بروسيا رفع رصيده من النقاط لـ 10 في صدارة المجموعة السادسة، فيما ارتفع رصيد لاتسيو للنقطة التاسعة.
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