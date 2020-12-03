كردي: أرفض وجود لجنة الحكماء في الزمالك

أكد كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن جلسة الوداع لـ أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق لفريق الزمالك أثرت في نفوس اللاعبين بشدة.

وقال "كردي"، فى تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، "أرفض تواجد لجنة الحكماء بالزمالك؛ لأنه من وجهة نظري سيكون هناك تضارب فى القرارات ووجهات النظر؛ مما سيضر بمسيرة النادي".

وأضاف "لا أشعر بالارتياح لبداية عمل اللجنة المؤقتة بالزمالك، وأرى أنه يجب أن تراجع اللجنة حساباتها بشأن لجنة الحكماء، وقراراتها بما يتناسب مع مصلحة القلعة البيضاء".

وعقدت لجنة الحكماء بنادي الزمالك، اجتماعًا لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء في حضور المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

جاء الاجتماع لمناقشة بعض الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالنادي، كذلك وضع بعض الخطوط العريضة لتيسير الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

وتعقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري، وفي انعقاد مستمر خلال الفترة القادمة.

حضر الجلسة أعضاء لجنة الحكماء: "كمال درويش ، أحمد مصطفى ، ومحمد عامر"، بينما اعتذر فهمي عمر لظروف خاصة.