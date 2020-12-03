الجمهور: لا تفكر ولا تحتار معاك نيمار.. اللاعب يتصدر تويتر بعد أدائه الخرافي في دوري الأبطال

تصدر اللاعب البرازيلي نيمار لاعب نادي باريس سان جيرمان، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب مباراته أمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء أمس، الأربعاء.

وكان تصدر نيمار تويتر بعد أدائه الخرافي وإحرازه هدفين في المباراة التي جمعت بين ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ضمن لقاءات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا والتي قد انتهت بفوز النادي الباريسي بنتيجة 3-1.

وجاءت تعليقات رواد تويتر عن أداء نيمار كالآتي:

نيمار والقيام بكل شيء، نيمار مفتاح كل شيء. رهيب!

الملك نيمار جونيور يقول : لم احضر الى باريس من اجل ان نلعب في الدوري الاوروبي

نيمار اليوم قدم اداء خورافي واستحق رجل المباراه

العبقري نيمار جعل هاري ماجواير يسقط على الأرض مرتين في 10 ثوان

نيمار سبب وصول باريس سان جيرمان الى نهائي الابطال ، هو امل و سبب اي تفوق لمنتخبه البرازيل

نيمار هذا الموسم متألق يقود باريس خاصه بمباراة اليوم

عندما يكون معك نيمار لاتفكر ولا تحتار

وربيي نيمار ابدع في المباراة

اتأسف كثيرا لضياع موهبة استثنائية مثل نيمار اكثر لاعب مهاري برازيلي منذ رونالدينيو.. بالنسبة لي هذا يعني الكثير كان من الممكن بسهولة ان يكون بحوزته اثنين او ثلاث كرات ذهبية ارى ان محيطه خصوصا والده هم سبب ضياع مسيرته بهذا الشكل!

الأولد ترافورد ( حديقة الأحلام ) حديقة نيمار وديماريا.

وكان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، فاز على نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح نيمار التسجيل لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة السادسة، قبل أن يعادل ماركوس راشفورد النتيجة لمانشستر يونايتد في الدقيقة 39.

وأحرز ماركينيوس الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 69، قبل أن يؤكد نيمار تفوق فريقه بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 91.

وتحصل فريد لاعب مانشستر يونايتد على البطاقة الحمراء في الدقيقة 70.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة التاسعة في المركز الثاني خلف مانشستر يونايتد صاحب الصدارة بنفس الرصيد من النقاط.