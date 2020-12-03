وليد العطار: الدولة حريصة على الاهتمام بالكرة النسائية

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالكرة النسائية في الوقت الحالي.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، خلال كلمته في حفل توزيع جوائز "الأفضل" في دوري كرة القدم النسائية للموسم الكروي المنقضي 2019/ 2020، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من جميع الجهات المعنية بالدولة للنهوض بالكرة النسائية.

وأضاف أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تعمل بقوة على دفع الكرة النسائية للإمام، ويتضح ذلك في الجهد الكبير الذي تبذله الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد، والمشرف علي الكرة النسائية.

وأشار وليد العطار إلى أن كرة القدم لا تقتصر فقط على الرجال، فالجميع يمكنهم لعب كرة القدم، مطالبا أولياء الأمور بتشجيع بناتهن على ممارسة اللعبة.

وأقام الاتحاد المصري لكرة القدم حفل توزيع جوائز الأفضل في دوري كرة القدم النسائية للموسم الكروي المنقضي 2019 /2020، بحضور وإشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد، والمشرف علي الكرة النسائية، كما حضر الحفل وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد، وعبد اللطيف إمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية وعدد من رموز لعبة كرة القدم النسائية.

وتم تسليم درع بطولة الدوري لنادي وادي دجلة بطل الدوري، وتم تكريم فريق كفر سعد صاحب المركز الثاني وفريق الطيران صاحب المركز الثالث.

وتم منح كأس اللعب النظيف لنادي المعادي واليخت وكأس الروح الرياضية لنادي الطيران، كما تم تكريم الأندية الخمسة الصاعدة للدوري الممتاز موسم 2020/2021 وهي مركز شباب البرجاية بالمنيا ونادي الهرم ومركز شباب القلعة ومركز شباب اجا ونادي دلفي، كما قام اتحاد الكرة بدعم الأندية الخمسة ماليا استعدادا للموسم القادم .

وقامت سحر عبد الحق بتكريم وجيه احمد والدكتور عزب حجاج المسئولين عن لجنة الحكام.

وتم منح جائز أفضل لاعبة لانجي عطية ومهيرة علي، وجائزة أفضل حارسة مرمي لفرح سمير، وجائزة أفضل لاعبة صاعدة لندى خالد وجائزة هداف الدوري لنادين غازي.

وكشف اتحاد الكرة عن شعار دورى الكرة النسائية الموسم المقبل عبر مقطع فيديو خلال حفل الأفضل فى الموسم المنقضى.

وكرم اتحاد الكرة الراحل محمد حلمي المسئول عن ملف الكرة النسائية وذلك على هامش خلال حفل توزيع جوائز "الأفضل" في دوري كرة القدم النسائية الذى يجرى بأحد فنادق القاهرة.

ونشر الموقع الرسمى للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاربعاء صورا من استعدادات حفل توزيع جوائز الأفضل في دوري كرة القدم النسائية، للموسم الكروي 2020/2019 بعد موسم طويل وشاق توقف لفترة كبيرة بعد انتشار جائحة كورونا في البلاد.

وأقيم الحفل بحضور الدكتورة سحر عبدالحق المشرف العام على الكرة النسائية وعضو مجلس ادارة الاتحاد في احد فنادق القاهرة ولأول مرة يتم اقامة حفل أوسكار للكرة النسائية لتكون أول جائزة رسمية من نوعها.

وتم خلال حفل اوسكار اليوم تتويج فريق وادي دجلة بالدوري العام بعد فوزه باللقب الحادي عشر في تاريخه بالاضافة الى تكريم صاحبي المركز الثاني والثالث فريقا كفر سعد والطيران.

بالاضافة الى تكريم الأندية الخمسة الصاعدة من دوري الدرجة الثانية الى الدوري الممتاز للموسم الكروي 2021/2020 بجانب تكريم مراقبات المباريات والمُحكمات.

يذكر أن منتخب مصر للكرة النسائية اختتم معسكره المفتوح ضمن استعدادات المنتخبين الأول للسيدات ومنتخب الآنسات تحت 20 سنة لتصفيات الامم الافريقية وكأس العالم.

ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني معسكر مفتوح يوم 5 ديسمبر يستمر حتي يوم 9 ديسمبر وتقرر إقامة مباراة ودية بين المنتخب الأول ومنتخب الآنسات في اليوم الأخير للمعسكر.

واجتمعت سحر عبد الحق مع أولياء أمور اللاعبات وتحدثت عن سعادتها بالتزام اللاعبات بحضور التدريبات في المواعيد المحددة وقالت إن هناك مسئولية كبيرة ملقاة علي عاتق الجهاز الفني من أجل رفع المستوى وطالبتهم بضرورة التكاتف خلف المنتخب وأن الفترة المقبلة ستشهد شكل جديد وصورة جيدة للكرة النسائية وأنها تسعى لمشاركة الأندية الشعبية في دوري الكرة النسائية خاصة بعد اشتراك الجونة والبنك الأهلي وفي الطريق أندية أخري كبيرة مما يساهم في نشر اللعبة وتسويق الدوري ووجود عائد مادي قوي.