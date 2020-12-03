إبراهيم حسن: الأهلي لم يكن موفقا في أفريقيا ولا كأس مصر.. ومخسرناش كورة

صرح إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري ، بأن فريقه لم يستحق الخسارة من الأهلي في نصف نهائي بطولة كأس مصر التي أقيمت أمس الأول، الثلاثاء، وانتهت بخسارة فريقه 1 / 2.

وقال إبراهيم حسن، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اللعيب" المذاع على قناة "mbc مصر"، إن فريقه تعرض للظلم في اللقاء خاصةً في المخالفة التي ارتكبها أيمن أشرف مع عبد الرزاق سيسيه والتي احتسبها محمد معروف حكم المباراة ركلة جزاء قبل أن يعود في قراره ويحتسبها ركلة حرة مباشرة.

وأضاف إبراهيم حسن، أنه طالب حكم المباراة بالذهاب إلى شاشة الفار للتأكد بنفسه من المخالفة، ولكنه رفض؛ وهو أمر غريب.

وشدد إبراهيم حسن، على أن الأهلي لم يكن موفقًا أمام الاتحاد، ولا أمام الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت يوم الجمعة الماضي.

وكان الأهلي تأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2 - 1 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول، الثلاثاء، على استاد السويس الجديد.

وأرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى احتجاجًا رسميًا للاتحاد المصرى لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة أمس أمام النادي الأهلي التي أدارها الحكم محمد معروف والذي لم يكن موفقًا على الإطلاق واتخذ العديد من القرارات التي أضرت بفريق الاتحاد السكندرى بالرغم من توافر تقنية الفار "VAR" خلال هذه المباراة.