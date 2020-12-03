مدرب مصري بإنجلترا: الشناوي قالي عايز احترف حتى لو في أسكتلندا

أكد إبراهيم هلهول، مدرب مصري يعمل في إنجلترا، إن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي، أبلغه برغبته في خوض تجربة الاحتراف عام 2015.
وقال "هلهول"، خلال لقائه بالإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الماتش» على قناة «دوت الخليج»، أن الشناوي في عام 2015، قال له إنه يرغب في خوض تجربة الاحتراف حتى ولو في أسكتلندا، مشيرًا إلى أن حارس الأهلي، هو اللاعب الوحيد في مصر الذي يصلح للعب في الدوري الإنجليزي حاليًا، لا سيما أنه يمتلك كل المقومات التي تسمح له بخوض تجربة الاحتراف في «بريميرليج»، متمنيًا رؤيته في أحد أندية الدوري الإنجليزي.
وتابع حديثه، أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك، لا يصلح حاليًا للعب في إنجلترا، بسبب أنه لم يمثل مصر سوى في مباراتين فقط، بينما الدوري الإنجليزي، أبرز شروط الاحتراف فيه هو تمثيل اللاعب لمنتخب بلاده بنسبة 75%، مضيفًا «مصطفى محمد مهاجم صاعد وأتوقع له أن يكون أبرز المهاجمين في العالم».
وتعقد لجنة الكرة بنادي الزمالك جلسة مع التونسي فرجاني ساسي خلال الأسبوع المقبل .
يأتي هذا من أجل حسم ملف التجديد للاعب خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن تعاقد اللاعب مع الفريق الأبيض ينتهي بنهاية الموسم الجديد.
ويرغب مسئولو لجنة الكرة في الحصول على توقيع اللاعب على عقود التجديد للفريق الأبيض خلال الجلسة المقبلة، من أجل الحفاظ على استمرار ساسي مع الفريق لفترة جديدة خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالفريق.
جدير بالذكر أن الزمالك يسعى لحسم ملف تجديد عدد من نجومه خلال الفترة الحالية وقبل بدء مباريات الموسم الجديد.
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