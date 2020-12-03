نشر موقع "دوت الخليج" علي مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعربية والعالمية، والتي جاءت على النحو التالي:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. سيراميكا كليوباترا يعلن انضمام صالح جمعة وقاسم يوضح حقيقة رحيل ثنائي الزمالك وإبراهيم حسن: الأهلي لم يكن موفقا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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