نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو مجلس الزمالك السابق يبشر جماهير الأبيض بانتعاش خزينة النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح هاني شكري عضو مجلس نادي الزمالك السابق، موقف الحكام من إدارة مباريات الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة الأخيرة.

وقال شكري فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس":" الحكام كانوا بينزلوا ملعب المباراة مش طايقين نفسهم، بسبب مرتضي منصور" .

واضاف،" خزينة الزمالك سنتنتعش بمبلغ يتخطى حاجز الـ60 مليون، وستكون كفيلة لحل أزمات الفريق المالية خلال الفترة المقبلة".

وواصل، "الزمالك يمتلك كفاءات أعلى من أي نادٍ آخر، وذلك في حال تم منحهم الفرصة خلال الفترة المقبلة".