نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف هاني شكري عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء السابق، كان يخالف الآراء في المجلس ويتخذ قرارات دون الرجوع إلى باقي الأعضاء.

وأوضح شكري في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "في أحد اجتماعات مجلس إدارة الزمالك تناقشنا لمدة تقترب من الأربع ساعات في العديد من الأمور، ثم أصدر رئيس المجلس قرارات مختلفة تمامًا في دقائق".

وأشار شكري إلى أن الزمالك قيمته كبيرة جدا، موضحا أن قيمة سور نادي الزمالك فقط تزيد عن 2 مليار جنيه.

وأكد أن نادي الزمالك قام بمنح خالد بوطيب 865 ألف جنيه على كل دقيقة لعبها داخل جدران القلعة البيضاء، مشيرا إلى أن النادي صرف علي فريق الكرة فقط في آخر 6 سنوات مليار و313 مليون جنيه.

واسترسل، "تركي آل الشيخ قام بتقديم هدية لنادي الزمالك، وتم تحويل الأموال على حساب طبيب الفريق بقيمة مليون دولار، ثم تم إيداع تلك الأموال في خزينة النادي باسم مرتضي منصور".

وتابع، "من حق مرتضى منصور في الوقت الحالي المطالبة بالمستحقات التي أودعها في خزينة النادي رغم أنها كانت هدية من الخارج للقلعة البيضاء".

واتم حديثه مؤكدا أن المجلس السابق لنادي الزمالك، قام بإهدار مال عام، وذلك بعدم الحصول على فوائد 2 مليار و800 مليون جنيه.