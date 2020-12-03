نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي برشلونة من تحقيق الفوز على نظيره فرينكفاروسي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح التسجيل لمصلحة برشلونة النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 14، ثم أضاف مارتن برايثوايت الهدف الثاني في الدقيقة 20، قبل أن يضيف عثمان ديمبلي الهدف الثالث في الدقيقة 28.

ويستعد برشلونة لمواجهة نظيره قادش، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.