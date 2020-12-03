نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز المرشحين لخلافة توخيل في باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط للإطاحة بمدربه الألماني توماس توخيل في حالة عدم تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.

وأشار موقع Le10sport الفرنسي إلى أن التتويج باللقب الأوروبي يمثل حلمًا لإدارة باريس سان جيرمان الفرنسي منذ فترة طويلة، حيث أنفقت إدارة باريس سان جيرمان ما يزيد على مليار يورو لضم صفقات مدوية لبطل فرنسا على رأسها البرازيلي نيمار دا سيلفا مقابل 222 مليون يورو من برشلونة الإسباني وكيليان مبابي من موناكو الفرنسي مقابل 180 مليون يورو.

وألمح الموقع الفرنسي أن إدارة باريس سان جيرمان أقحمت اسمًا ثالثًا للمرشحين لخلافة توخيل في مقعد القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل.

وأفاد الموقع الفرنسي بأن الأرجنتيني ماوريسيو بوركيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي المقال من منصبه مؤخرًا والإيطالي ماسيليمانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس السابق هما أبرز المرشحين لقيادة باريس سان جيرمان في صيف 2020 حال إقالة توخيل من منصبه.

وأكد الموقع الفرنسي أن إدارة سان جيرمان مهتمة بالتعاقد مع الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني لقيادة بطل فرنسا في الموسم المقبل.

وأوضح الموقع الفرنسي أن المدير الفني الأرجنتيني البالغ من العمر 49 عامًا والذي قضى 8 سنوات في أتلتيكو مدريد سيكون على رأس المرشحين لقيادة باريس سان جيرمان في ظل نهاية عقده رفقة الروخيبلانكوس في صيف 2020 وبالتالي فإن إدارة النادي الفرنسي لن تكون ملزمة بفك الارتباط بينه وبين ناديه.

ونوه الموقع الفرنسي أن سيميوني نجح في قيادة أتلتيكو مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين قبل أن يخسر أمام جار اللدود ريال مدريد إلا أنه نجح في التتويج بالسوبر الأوروبي والدوري الأوروبي والدوري الإسباني رفقة الروخيبلانكوس وهو الأمر الذي يدفع مسئولي باريس سان جيرمان لمحاولة التعاقد معه.