نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات قوية.. بن شرقي يرد على أنباء رحيله عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم المغربي أشرف بن شرقي نجم فريق الزمالك، الجدل حول رحيله عن صفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وقال خالد الغندور قائد الزمالك السابق، عبر قناة ناديه، إن بن شرقي أجرى مكالمة هاتفية معه لتوضيح حقيقة الأنباء حول رحيله ونقلها على لسانه، في ظل قرار مدير الكرة عبد الحليم علي بحظر التصريحات الإعلامية.

وأشار إلى أن بنشرقي قال له بالحرف الواحد "لست إنسانًا سيئًا لأترك الزمالك في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها".

وأوضح أن الزمالك وجمهوره تحملوه في أوقات لم يكن بها في مستواه، مؤكدًا أنه لن يتخلى عن الزمالك.

وأضاف بن شرقي نقلًا عن لسان خالد الغندور "مرتبط بعقد مع الزمالك لموسمين، ولن أرحل إلا بموافقته".