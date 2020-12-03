الدوري الأوروبي.. أرسنال يستضيف رابيد فيينا.. وميلان يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام سيلتك

يستضيف فريق أرسنال الإنجليزي نظيره رابيد فيينا النمساوي، اليوم، الخميس، في تمام العاشرة مساء، على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل أرسنال مباراة اليوم بدون أي ضغوطات، بعدما حسم رسميا التأهل إلى دور الـ 32، من اليوربا ليج.

ويحتاج فريق أرسنال إلى نقطة وحيدة من أصل نقطتين، لحسم صدارة المجموعة الثانية لصالحة رسميا.

ومن المقرر أن يستعيد أرسنال نجمه الدولي المصري محمد النني، بعد تعافيه مؤخرا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر محمد النني صورة له، أمس، الأربعاء، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وهو يتدرب مع الفريق استعدادا لمواجهة رابيد فيينا، وكتب: "جاهز لمباراة الغد".

كان محمد النني أصيب بفيروس كورونا، خلال تواجده في معسكر منتخب مصر، منتصب شهر نوفمبر الماضي، لمواجهتي توجو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2020، التي ستقام بالكاميرون.

في المقابل يطمح رابيد في انتزاع الفوز من الجانرز في مباراة اليوم أو التعادل على أقل تقدير، للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، ويحل مولده النرويجي ثانيا بــ 6 نقاط، بفارق الأهداف عن رابيد فيينا صاحب المركز الثالث،بينما يتذيل دوندالك الإيرلندي جدول المجموعة بدون نقاط.

ومن المقرر أن تقام مباراة الليلة بين أرسنال ورابيد فيينا بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.

وتقام اليوم، الخميس أيضا العديد من المباريات المهمة، أبرزها ميلان الإيطالي ضد سيلتك الاسكتلندي، وتوتنهام الإنجليزي ضد لاسك لينز النمساوي.

ميلان ضد سيلتك الاسكتلندي:

يستضيف فريق ميلان نظيره سيلتك الاسكتلندي في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء، على ملعب سان سيرو.

ويسعى ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي لإيقاف نزيف النقاط في مسابقة الدوري الأوروبي، بتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الفريق المقبل.

وفقد ميلان 4 نقاط في آخر مباراتين في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث خسر أمام ليل في الجولة الثالثة بثلاثية نظيفة، وتعادل أمامه 1 - 1، في الجولة الماضية.

ويفقد ميلان لخدمات نجمه السويدي إبراهيموفيتش في مباراة اليوم، بسبب تعرضه لإصابة عضلية خلال مباراة نابولي بالدوري الإيطالي.

في المقابل يطمح سيلتك في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسونيري في مباراة اليوم، لتحسين وضعه الكارثي في جدول ترتيب المجموعة الثامنة.

ويتصدر فريق ليل الفرنسي، المجموعة الثامنة، برصيد 8 نقاط، ثم ميلان، فى المركز الثانى، برصيد 7 نقاط، وسبارتا براج ثالثا، برصيد 6 نقاط، وأخيرا سيلتك، بنقطة واحدة.

توتنهام ضد لاسك لينز:

يحل فريق توتنهام الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نظيره لاسك لينز النسماوي في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء، على ملعب لينزر.

ويحتاج فريق توتنهام لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أو التعادل على أقل تقدير للتأهل رسميا إلى دور الـ 32.

في المقابل يتسلح لاسك لينز بعامل الأرض، من أجل اقتناص الثلاث نقاط من السبيرز لتعزيز فرصه في التأهل.

ويتصدر أنتويرب البلجيكي ترتيب المجموعة العاشرة بالدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن توتنهام صاحب المركز الثاني، بينما يحل لاسك النمساوي ثالثا بـ 6 نقاط، ولودوجوريتس البلغاري رابعا بدون نقاط.