الإنتاج الحربي يدعم صفوفه رسميا بصفقة فلسطينية

واصل فريق الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني مختار مختار، تدعيم صفوفه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية. وقال خالد مهدي مدير الكرة بالفريق في تصريحات صحفية "حصلنا رسميا على خدمات المحترف الفلسطيني بدر موسى مهاجم نادي رفح لتدعيم الفريق في الموسم الجديد". وأضاف مهدي: "بدر موسى وقع لصفوف الإنتاج الحربي لمدة 3 سنوات، بعد إشادة مختار مختار المدير الفني للفريق بالصفقة". وكان فريق الإنتاج قد دعم صفوفه بصفقة هجومية مميزة في الأيام الماضية، بالحصول على خدمات أحمد حسن مكي.

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