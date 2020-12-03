شوبير يدافع عن الزمالك: بعض أبناء النادي عايزين يوقعوه وسيفشلون

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أنه يوجد بعض الأشخاص ممن ينتمون لنادي الزمالك يتمنون سقوط النادي الأبيض.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: "للأسف في ناس ممن ينتمون لنادي الزمالك عاوزين النادي يقع، وهذا لن يحدث أبدا".

وأضاف: "وجهة نظري إذا حدث تعاون بين لجنة الحكماء ولجنة الكرة ومجلس الإدارة سيكون هناك عمل محترم، أتمنى أيضًا أن يكون لدى لجنة الكرة أموال لكي تصرف مستحقات اللاعبين".

وتابع: "ليس لدي مشكلة في أي لاعب في الانتقال إلى أي ناد،ٍ مثلا إذا انتقل أحمد الشيخ إلى الزمالك بعد رحيله عن الأهلي سأقول مبروك، وأعتقد أن أحمد الشيخ سينجح جدًا".

في سياق آخر، عقدت لجنة الحكماء بنادي الزمالك، اجتماعًا، خلال الساعات الماضية، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء في حضور المستشار أحمد بكري، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

جاء الاجتماع لمناقشة بعض الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالنادي، كذلك وضع بعض الخطوط العريضة لتيسير الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

وتعقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري، وفي انعقاد مستمر خلال الفترة المقبلة.

حضر الجلسة أعضاء لجنة الحكماء: "كمال درويش، أحمد مصطفى، ومحمد عامر"، بينما اعتذر فهمي عمر لظروف خاصة.