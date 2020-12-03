نيمار: لم أنضم إلى باريس سان جيرمان للعب في الدوري الأوروبي

تنفس البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان، الصعداء بعد فوز فريقه على مانشستر يونايتد (3-1)، في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

وصرح نيمار عبر قناة "إيليفن سبورت" البرتغالية: "قلت بعد التعادل في المباراة الماضية أمام بوردو أنه إذا لم نتغير للأفضل، فقد ننسى حلم الفوز بدوري الأبطال، وبالفعل تغيرنا، وبهذا الفوز يمكننا أن نحلم مجددا باللقب الأوروبي".

وأضاف: "لم أتخيل أبدا الخروج من دوري الأبطال والانتقال للدوري الأوروبي، لم يخطر الأمر ببالي، ولن يحدذ ذلك، ففي مثل هذه اللحظات الحرجة، نضجت وقادر على تحمل مسؤولياتي، لم أنضم لباريس من أجل اللعب في يوروبا ليج".

وتابع: "أشعر دائما بأنني قائد في الملعب، منذ كنت في الـ17 من عمري، لم أكن بحاجة لارتداء شارة القيادة، والآن أنا أحد رموز بي إس جي، وكل ما أفعله يكون له تأثير على زملائي بالفريق، وما أتطلع إليه مساعدة فريقي وتقديم أفضل ما لدي".

وواصل النجم البرازيلي: "أعيش قمة انفعالاتي في أرض الملعب، لكنني أيضا أتقبل الانتقادات، فأنا لست لاعبا منبوذا أو غير قابل للمساس، بل أنا سعيد جدا لأنني قادر على مساعدة زملائي".

وساهم نيمار جونيور صاحب الـ28 عاما، بقوة في إسقاط الفريق الإنجليزي بمعقله أولد ترافورد، حيث سجل الهدفين الأول والثالث للنادي الباريسي.