اليوم.. افتتاح البطولة الأفريقية لكرة السلة على مستوى منتخبات الشباب والشابات

تفتتح اليوم الخميس منافسات البطولة الافريقية لكرة السلة على مستوى منتخبات الشباب والشابات، والتي تستمر حتى 9 ديسمبر الجاري ، وتستضيفها صالات ستاد القاهرة ، بمشارك منتخبات مالي، السنغال، غينيا والكونغو، بالإضافة الى مصر المستضيفة .

ووجه اتحاد كرة السلة الدعوة إلى الدكتور أشرف صبحى لحضور افتتاح البطولة الإفريقية للشباب والشابات تحت 18 سنة، التي ستقام بإستاد القاهرة، اليوم وتستمر حتى 9 ديسمبر الجاري.

وحرص محمد فتحي وخالد القوصي عضوا مجلس إدارة الاتحاد، ومديرا البطولة الإفريقية للشابات والشباب على الترتيب، على الوفود المشاركة في البطولة، وسلامتهم، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنفيذ التعليمات الصحية، لضمان سلامة وصحة المشاركين في المنافسات الإفريقية.

وتشارك في البطولة منتخبات كل من الكونغو وغينيا ومالي والسنغال، بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

ويقود منتخب مصر للشباب، محمد الكرداني مديرا فنيا، ويعاونه أيمن المطراوي ووائل بدر ومحمد أبو فريخة ومحمد عاطف، ويترأس البعثة، عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الشابات، شريف عزمي مديرا فنيا، ويعاونه مصطفي هدهود ومصطفي فكري وماجد سلامة وأحمد الجزار، وتترأس البعثة، الكابتن رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة .