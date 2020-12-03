لا يوجد مليم واحد محجوز عليه..شوبير نقلا عن ممدوح عباس بشأن أرصدة الزمالك

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة مدوية بشأن حجز ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، على أرصدة القلعة البيضاء.

وطالب كمال درويش رئيس لجنة حكماء نادي الزمالك، ممدوح عباس، خلال الساعات الماضية، بوقف حجزه على أرصدة النادي في البنوك.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي:" تواصلت مع ممدوح عباس هاتفيا منذ قليل، وقال لي مفاجأة مدوية، بعد مناشدة الدكتور كمال درويش له لوقف حجزه على أرصدة الزمالك".

وتابع شوبير:" ممدوح عباس أكد أنه لا يوجد مليم واحد من أرصدة الزمالك محجوز عليه، وأنا أثق في كلام ممدوح عباس".

وتابع شوبير:"الزمالك هيعاني من أزمة مالية خلال الفترة المقبلة، بسبب مستحقات اللاعبين".

في سياق آخر عقدت لجنة الحكماء بنادي الزمالك، اجتماعًا، خلال الساعات الماضية، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء في حضور المستشار أحمد بكري، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

جاء الاجتماع لمناقشة بعض الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالنادي، كذلك وضع بعض الخطوط العريضة لتيسير الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

وتعقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري، وفي انعقاد مستمر خلال الفترة المقبلة.

حضر الجلسة أعضاء لجنة الحكماء: "كمال درويش ، أحمد مصطفى ، ومحمد عامر"، بينما اعتذر فهمي عمر لظروف خاصة.

كانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت، الأحد الماضي، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي:

أولًا: فيما يتعلق بنادي الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر:

• إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

• وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة ،وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.

• تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.