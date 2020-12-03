بعد انتخاب اتحاد جديد.. روسيا تأمل عودة بطولات ألعاب القوى مرة أخرى

بعد يومين من انتخاب الاتحاد الروسي لألعاب القوى رئيسه الجديد، أوضح الاتحاد الدولي أن هناك بصيصًا من الأمل لعودة الدولة إلى البطولات الرسمية بعد فترة مظلمة.

ودخلت ألعاب القوى في روسيا في مشاكل عديدة بعد إيقاف الاتحاد في 2015 بسبب فضيحة تناول المنشطات واسعة النطاق.

ودفع الاتحاد الروسي غرامة كبيرة في أغسطس لمنع تمديد الإيقاف بعد الفشل في اتخاذ خطوات واضحة في "خريطة الطريق" التي وضعتها لجنة عمل بالاتحاد الدولي.

وكرر رونه أندرسن رئيس اللجنة تعبيره عن غضبه بسبب عدم تنفيذ المسؤولين الروس الخطوات الضرورية لإظهار التغير في الثقافة، وأبلغ مجلس الاتحاد الدولي هذا الأسبوع أن مناقشاته مع بيوتر إيفانوف رئيس الاتحاد الروسي الجديد أعادت له الأمل.

وأضاف أندرسن في مؤتمر صحفي بعد "مكالمة مفتوحة وبناءة" مع إيفانوف "أحرزنا تقدما على مدار الأشهر القليلة الماضية وهناك إدارة جديدة للاتحاد الروسي من أجل تنفيذ الخطة".

وأشار أندرسن إلى أن لجنة دولية مؤهلة من الخبراء تم تعيينها للعمل مع الاتحاد الروسي لوضع خطة مفصلة بأهداف ومواعيد واضحة.

وتابع "الخبراء بدأوا العمل بالفعل وأبلغوا عن أن الفريق كان متجاوبا وبناء في نهجه، المسرح بات معدا للرئيس الجديد ولو أظهر التزامه الضروري والموارد خلف هذا المشروع وحصل على مساندة شركاء (الاتحاد الروسي) ستكون اللجنة مستعدة للعمل على إعادة عضوية الاتحاد الروسي في الاتحاد الدولي ومشاركة المتسابقين في البطولات الدولية".

وأوضح أندرسن أن ذلك ربما يحدث قبل الموعد النهائي في أول مارس وعندها ستحدد لجنة العمل مدى جدية الاتحاد الروسي في عمله.

ولو حدث ذلك سيفتح هذا الباب أمام مشاركة روسيا في بطولة العالم لألعاب القوى في يوجين بالولايات المتحدة في العام المقبل وربما أولمبياد طوكيو أيضا لو فازت روسيا في طعنها في محكمة التحكيم الرياضية على العقوبة التي فُرضت عليها لتقديم بيانات ملفقة إلى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.