نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكام مبارتي جمهورية شبين وسرس الليان بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام في الثانية والنصف من عصر الخميس، مبارتان في ختام الجولة الثانية، للمجوعتين الثانية، بدوري القسم الثاني.

ومن المقرر أن يلتقي فريق النصر بقيادة سيد عيد، مع فريق جمهورية شبين، بقيادة أبو العينين شحاته، ويدير اللقاء الحكم عباس حسن، يعاونه فهيم الجرواني وماهر كامل.