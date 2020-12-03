نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يعلق على الفوز أمام فرينكفاروزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مارتن برايثوايت مهاجم نادي برشلونة، عن فوز فريقه على فريق فرينكفاروسي، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز برشلونة على فرينكفاروسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال برايثوايت في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أنا سعيد جدًا بإثبات نفسي، وأريد أن أظهر أن لدي مكانًا في الفريق، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أداء الفريق مؤخرًا".

وتابع: "لقد تمكنت من إظهار ما أنا عليه في آخر مباراتين وسوف أواصل التحسن بمرور الوقت، أنا سعيد جدًا، لكن كما قلت، أهم شيء هو أداء الفريق".

وواصل: "عندما يصل مدرب جديد، يعتقد الجميع أن الأمور ستسير بسهولة، لكن يجب ألا ننسى أنه عندما جاء كومان لم يكن لدينا الوقت للاستعداد للموسم وهو يريد غرس العديد من الأفكار الجديدة في المجموعة، نحن بحاجة الى وقت".

وعن تفاهمه مع عثمان ديمبيلي، أتم: "لقد لعبنا بعض المباريات ونفهم بعضنا البعض، ديمبيلي كانت لديه الرغبة لتسديد ضربة الجزاء وسمحت له بذلك دون مشاكل، هدفي هو الاستمرار في مساعدة الفريق".