نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يزاحم بيراميدز والاتحاد على ضم طريد الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قادت لجنة كرة القدم في الزمالك مفاوضات مباشرة مع أحمد الشيخ نجم الأهلي بعد رحيله عن المارد الأحمر لبحث إمكانية الحصول على خدماته.

وذكرت تقارير صحفية أنه هناك تمسك قوي من جانب لجنة كرة القدم في الزمالك من أجل الحصول على خدمات أحمد الشيخ، حيث كانت هناك اتصالات مكثفة مع الشيخ من أجل إقناعه بخطوة الانضمام إلى الفارس الأبيض.

وطالب أحمد الشيخ مسئولي الزمالك الانتظار حتى يقوم بحسم موقفه مع مسئولي بيراميدز لأنه سبق له التوقيع له في وقت سابق كما أنه حصل على قيمة الموسم الأول وتقاضى 12 مليون جنيه.

وجاء ذلك فى الوقت الذي يمتلك خلاله أحمد الشيخ عرضًا من جانب الاتحاد السكندري للفوز بخدماته مقابل 6 مليون جنيه مع إغراء الشيخ بالمشاركة الأساسية.