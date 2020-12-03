نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة 48 لاعبا في دوري السلة الأمريكي بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عن إصابة 48 لاعبا بفيروس كورونا مع استعداد موسم 2020-2021 للانطلاق في 22 ديسمبر/كانون الأول.

وقالت الرابطة إنها اخضعت 548 لاعبا للكشف في الفترة من 24 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، ويخضع كل من تأكدت إصابتهم للعزل الذاتي وفقا للوائح الرابطة.

ولم تواجه الرابطة أي مشاكل خلال استئناف البطولة في بيئة معزولة في ديزني وورلد من أجل إكمال الموسم الماضي، لكنها تواجه التحديات ذاتها التي قابلت بطولات أخرى في أمريكا الشمالية.

وباستثناء تورونتو رابتورز، ستلعب كل الفرق في ملاعبها الأصلية هذا الموسم، إذ بدأت التدريبات الفردية هذا الأسبوع بينما تنطلق التدريبات الجماعية يوم الأحد المقبل.

وسيلعب رابتورز، وهو الفريق الكندي الوحيد في البطولة، في تامبا بولاية فلوريدا بسبب قيود السفر الدولية مع ارتفاع حالات الإصابة بعدوى كورونا في أمريكا.

وتأجلت العديد من المباريات في دوري كرة القدم الأمريكي، الذي يُقام حاليا، ودوري البيسبول، الذي اختتم في أكتوبر/تشرين الأول، بسبب سفر اللاعبين من مدينة إلى أخرى في بيئة رياضية هيمنت عليها الجائحة.