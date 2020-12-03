آرسنال ضد رابيد أبرزها.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 3 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الخميس، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الأوروبي.

وتعد مباراة آرسنال ضد رابيد فيينا ضمن أبرز مباريات الليلة بمسابقة الدوري الأوروبي، والتي ستقام في تمام العاشرة مساء، على ملعب الإمارات.

ويدخل أرسنال مباراة اليوم بدون أي ضغوطات، بعدما حسم رسميا التأهل إلى دور الـ 32، من اليوربا ليج. ويحتاج فريق أرسنال إلى نقطة وحيدة من أصل نقطتين، لحسم صدارة المجموعة الثانية لصالحة رسميا. ومن المقرر أن يستعيد أرسنال نجمه الدولي المصري محمد النني، بعد تعافيه مؤخرا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". ونشر محمد النني صورة له، أمس، الأربعاء، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وهو يتدرب مع الفريق استعدادا لمواجهة رابيد فيينا، وكتب: "جاهز لمباراة الغد". كان محمد النني أصيب بفيروس كورونا، خلال تواجده في معسكر منتخب مصر، منتصب شهر نوفمبر الماضي، لمواجهتي توجو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2020، التي ستقام بالكاميرون. في المقابل يطمح رابيد في انتزاع الفوز من الجانرز في مباراة اليوم أو التعادل على أقل تقدير، للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل. ويتصدر أرسنال جدول ترتيب المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، ويحل مولده النرويجي ثانيا بــ 6 نقاط، بفارق الأهداف عن رابيد فيينا صاحب المركز الثالث،بينما يتذيل دوندالك الإيرلندي جدول المجموعة بدون نقاط.

ويستعرض " دوت الخليج" أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة:

الدوري الأوروبي:

ميلان الإيطالي - سيلتك الاستكلندي، الثامنة إلا خمس دقائق مساء، عبر قناة بي إن سبورتس 1

ليل الفرنسي - سباراتا براج التشيكي، الثامنة إلا خمس دقائق مساء، عبر قناة بي إن سبورتس 6

لاسك لينز النسماوي - توتنهام الإنجليزي، الثامنة إلا خمس دقائق مساء، عبر قناة بي إن سبورتس 2.

آرسنال الإنجليزي - رابيد فيينا النمساوي، العاشرة مساء، عبر بي إن سبورت 1.

ألكمار الهولندي - نابولي الإيطالي، العاشرة مساء، عبر قناة بي ن سبورت 5.

روما الإيطالي - يونج بويز السويسري، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4 .

دوري أبطال آسيا " دور المجموعات"

بيرث جلوري الأسترالي - إف سي طوكيو الياباني، الثانية عشر مساء، عبر قناة بي إن سبورتس 8.

شنجهاي سنهوا الصيني- أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، الثانية عشر مساء، عبر قناة بي إن سبورت 7.

بكين جوان الصيني - تشيانجراي يونايتد التايلاندي، الثالثة عصرا، عبر قناة بي إن سبورتس 7 .

ميليورن فيكتوري الأسترالي - إف سي سينول الكوري الجنوبي، بي إن سبورتس 8 .