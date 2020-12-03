نوة قاسم تهدد إقامة نهائي كأس مصر على ملعب برج العرب

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر، المقرر لها السبت المقبل، على ملعب برج العرب، مهددة بالنقل، بسبب نوة قاسم، التي تشهدها محافظة الأسكندرية حاليا.وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي :" محافظة الاسكندرية تشهد نوة قاسم خلال أول أسبوع من من ديسمبر، ومباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس مصر، ستقام السبت المقبل".
وتابع شوبير:" ملعب برج العرب جاهز، لكن الأمطار بتاعت ربنا، أتمنى التنسيق مع الأرصاد".
وواصل شوبير:" ملعب برج العرب شالنا كتير، ولكن أثق أنه سيكون مثل العروسة يوم السبت، لكن الناس خايفة من نوة قاسم.
وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر، بعد الفوز على الاتحاد السكندري، بنتيجة 2 - 1، أول، أمس، الثلاثاء، بينما صعد طلائع الجيش، بعد التغلب على الزمالك 3 - 1.
كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أشار في تصريحات عقب مباراة الأهلي والاتحاد، أن الرهان على شخصية الأهلي لا يمكن أن يخسر، وهذه الروح هي سلاح الفريق في مباراة النهائي أمام طلائع الجيش، في نهائي البطولة، التي تمثل أهمية كبيرة للفريق.
وأضاف عبد الحفيظ أن فريق طلائع الجيش خصم قوي ونجح في الوصول إلى النهائي على حساب أندية قوية، بالإضافة إلى امتلاكه جهازًا فنيًّا مميزًا بقيادة طارق العشري، وهو ما يجعل الأهلي يستعد بقوة للمباراة.
وشدد على أن الأهلي يملك دوافع وطموحات كبيرة في بطولة الكأس، خاصة أنها بطولة غالية، وغائبة عن خزائن النادي منذ أكثر من موسم، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على الفوز بكل البطولات التي يشارك بها من أجل إسعاد الجماهير.
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