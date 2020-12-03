فى حضور 31 سفيرا.. اليوم.. وزير الرياضة يستعرض الترتيبات النهائية لمونديال اليد

يستعرض اليوم د. اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الترتيبات والتفاصيل النهائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير المقبل.

يأتى ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد بمقر الهيئة العامة الاستعلامات ويحضره كل من وزراء الصحة والتعاون الدولي والسياحة والآثار ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد و 31 سفيرا للدول المشاركة فى البطولة بالقاهرة خاصة أنها البطولة الاولى التى تشهد مشاركة 32 منتخبا فى تاريخها وتنظمها مصر بمفردها.

وتشهد فعاليات المؤتمر الصحفى مناقشات اونلاين من خلال الفيديو كونفرانس بين وزير الشباب والرياضة واللجنة المنظمة للبطولة مع رءوساء الاتحادات الرياضية وتوضيح كل الأمور التنظيمية الخاصة بالبطولة لتوجية رسالة طمأنه لكل الوفود المشاركة والتأكيد على توفير كل الإجراءات الاحترازية التى حددها الاتحاد الدولى للعبة مع منظمة الصحة فى ظل انتشار وباء كورونا الذى يعانى منه العالم أجمع.

ويستمع الوزير واللجنة المنظمة لكل الملاحظات الخاصة بالمنتخبات المشاركة من أجل توفير كل الإمكانيات أمامهم لضمان نجاح البطولة.

كما يتحدث د. حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن الاستعدادات الخاصة بالبطولة خاصة فى ظل الزيارات الميدانية المستمرة مع وزير الرياضة على كافة الصالات التى تستضيف فعاليات البطولة وهى صالات العاصمة الإدارية و القاهرة و برج العرب و اكتوبر التى أصبحت جاهزة لإستقبال واستضافة الوفود المشاركة.

من جانبه أكد د. اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن استضافة كأس العالم لكرة اليد هو تحدى جديد لمصر فى تنظيم البطولة الدولية والقارية فى مختلف اللعبات لنؤكد للعالم اجمع قدرة مصر فى استضافة كل المنافسات فى ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية التى اشترطت ضمان النجاح لاى حدث طالما تم تنظيمه على الأراضي المصرية.

وحول الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.. أكد وزير الرياضة أن وزارة الصحة قدمت جهدا كبيرا طوال المرحلة الماضية فى إعداد الخطة الكاملة التى تم عرضها على الاتحاد الدولى مشيرا إلى أن الخطة لم تترك أمرا واحدا الا تم الاستعداد له حيث تم عرض التفاصيل الخاصة بالإقامة والتنقلات والتدريب واماكن المباريات وتوفير أدوات التعقيم الفورية لها مؤكدا أن الجميع ينتظر حدثا عالميا مثلما نجحت مصر فى تنظيم البطولات السابقة وكان آخرها بطولتى الأمم الأفريقية للكبار وتحت ٢٣ سنة.

وأشار الوزير إلى أن البطولة القادمة هىى الأولى فى التاريخ التى تشهد مشاركة ٣٢ منتخبا فى البطولة وتنظيمها فى مصر بمفردها لاسيما ان البطولة الماضية أقيمت فى دولتين مؤكدا أن هذا يعكس ثقة الاتحاد الدولى فى قدرات مصر التنظيمية.

وأشاد صبحى بالدور الكبير الذى يبذله د. حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي مؤكدا أنه واحد من الشخصيات الرياضية المشرفة والمساعدة لمصر فى كل المواقف المختلفة.. كما توجه بالشكر إلى اللجنة المنظمة والاتحاد المصرى للعبة متمنيا التوفيق لمنتخبنا فى الاستعداد القوى وتحقيق مركز متقدم فى البطولة.