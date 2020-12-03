فيدرر خارج صراع جائزة إدبرج للمرة الأولى منذ 15 عاما

غاب أسطورة التنس روجر فيدرر، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة (ستيفان إدبرج)، للمرة الأولى منذ أكثر من 15 سنة.
ويأتي غياب فيدرر عن قائمة المرشحين بجائزة (ستيفان إدبرج)، نظرا لابتعاده عن المشاركة في أي بطولة منذ شهر يناير الماضي، حيث كانت آخر مشاركة له في بطولة أستراليا المفتوحة، بسبب خضوعه لأكثر من عملية في الركبة.
ويمنح الاتحاد الدولي للتنس هذه الجائزة سنويا، ويعتمد اختيار الأسماء المرشحة، وفقا للروح الرياضية التي ظهروا بها خلال كامل الموسم.
وسيطر فيدرر ونادال على هذه الجائزة منذ عام 2004، حيث فاز فيها فيدرر لـ13 عاما، وهو رقم قياسي، بينما فاز فيها نادال 3 مرات.
ورشح الاتحاد الدولي للتنس قائمة تضم 4 لاعبين للفوز بالجائزة، وهم: الإسباني رفائيل نادال، النمساوي دومينك ثيم، الأرجنتيني دييجو شفارتزمان، والأسترالي جون ميلمان.
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