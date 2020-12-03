ما حدث لا أريد تكراره.. بيتسو موسيماني يعنف لاعبي الأهلي رغم التأهل لنهائي كأس مصر

وجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إنذارًا شديد اللهجة للاعبيه عقب مباراة الاتحاد السكندري التي حسمها المارد الاحمر 2-1 وتأهل لنهائي مسابقة كأس مصر المقرر لها بعد غد السبت.

وعقد موسمياني محاضرة مصغرة مع لاعبيه عقب المباراة ظهر فيها غاضبًا بشدة رغم الفوز علي زعيم الثغر والتأهل لنهائي بطولة كأس مصر، وقال المدرب الجنوب أفريقي للاعبيه:" حققتم إنجازًا بمعني الكلمة وهو الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا ولكن أمامنا بطولة أخري ويجب التركيز فيها وحسمها".

وأضاف:" أنتم تلعبون في الأهلي الذي لا يعرف سوي لغة البطولات وما حدث لا اريد تكراره ..لدينا مهمة صعبة أمام فريق قوي أقصي ثاني وثالث الدوري وهو طلائع الجيش ويجب تحقيق لقب كأس مصر".

ورغم كلمات موسيماني القاسية ، لكن الحقيقة أن المدرب أراد تعنيف لاعبيه فقط لغلق ملف الإحتفالات ويكون لديه خبرات التواجد في فريق كبير بحجم الأهلي، وهو يدرك أن الفوز بدوري أبطال أفريقيا أهم حدث للجماهير الحمراء .

ومن المقرر أن يعود الفريق الأحمر لتدريباته اليوم بإستاد مختار التتش وتشهد إجراء رابيد تيسست للاعبين ثم يختار الجهاز الفني قائمة من 20 لاعبًا للدخول بهم في معسكر مغلق مبكر قبل مواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر.

وأكد موسيماني أن هدفه من المعسكر المبكر هو زيادة معدلات التركيز لحسم البطولة الثالثة بعد مسابقة الدوري ثم دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر، وقال لمعاونيه أنه ايضًا يرغب في توفير اقصي قدر من الأمان للاعبيه خشية الإصابة بفيروس كورونا .

وسوف يعتمد موسيماني بشكل واضح علي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات واللذان سيكونان لهمت دور كبير في تلك المباراة مع إمكانية الدفع بأكرم توفيق بديلًا لحمدي فتحي حال عدم شفاء اليو ديانج من فيروس كورونا.