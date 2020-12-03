محامي النقاز: أرفض الشماتة في مرتضى منصور.. ولن أتنازل عن قضيتي

أكد أنيس بن ميم محامي الدولي التونسي حمدي النقاز، لاعب نادي الزمالك السابق، على رفضه الشماتة في مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، بعد قرار إيقافه من قبل وزير الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية.

وقال أنيس بن ميم في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": وقفت ضد مرتضى منصور وفي عز قوته، لكن أرفض الشماته فيه حاليا، ربنا يعينه عما هو فيه".

وتابع:" إيقاف مرتضى منصور، ليس له علاقة بقضيتي ضده، القضية مستمرة بشكل طبيعي ولن أتنازل".

كان أنيس بن ميم تقدم بشكوي ضد مرتضى منصور إلى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في شهر إبريل الماضي، بسبب اتهام رئيس الزمالك له بشراء ملف قضية النقاز من محامي الزمالك".