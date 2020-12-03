وقال أنيس بن ميم في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": وقفت ضد مرتضى منصور وفي عز قوته، لكن أرفض الشماته فيه حاليا، ربنا يعينه عما هو فيه".
وتابع:" إيقاف مرتضى منصور، ليس له علاقة بقضيتي ضده، القضية مستمرة بشكل طبيعي ولن أتنازل".
كان أنيس بن ميم تقدم بشكوي ضد مرتضى منصور إلى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في شهر إبريل الماضي، بسبب اتهام رئيس الزمالك له بشراء ملف قضية النقاز من محامي الزمالك".
كانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت، الأحد الماضي، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي:
أولًا: فيما يتعلق بنادي الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر:
• إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
• وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة ،وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.
• تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محامي النقاز: أرفض الشماتة في مرتضى منصور.. ولن أتنازل عن قضيتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.