نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد الجولة المقبلة من الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ أحداث الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني، مساء الغد الجمعة، بلقاء يجمع بين أتليلتيك بلباو وضيفه سيلتا فيجو.

ويتصدر ريال سوسيداد البطولة برصيد 24 نقطة، يليه أتليتيكو مدريد برصيد 23 نقطة.

ويحتل برشلونة المركز السابع برصيد 14 نقطة من 9 مباريات، مقابل 17 نقطة لغريمه ريال مدريد في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

وفيما يلي، جدول مباريات الجولة 12 من الليجا، مع اعتبار أن المباريات تقام على أرضية ملاعب الأندية المذكورة أولاً.

الجمعة 4 ديسمبر

1- أتليتيك بلباو × سيلتا فيجو.

السبت 5 ديسمبر

1- ليفانتي × خيتافي.

2- أشبيلية × ريال مدريد.

3- أتليتيكو مدريد × بلد الوليد.

4- قادش × برشلونة.

الأحد 6 ديسمبر

1- غرناطة × ويسكا.

2- أوساسونا × ريال بيتيس.

3- فياريال × إلتشي.

4- ألافيس × ريال سوسيداد.

الاثنين 7 ديسمبر

1- إيبار × فالنسيا.