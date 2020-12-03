نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت المقبل 5 ديسمبر، بعدة مباريات من العيار الثقيل.

وكان مقرراً أن تنطلق البطولة يوم الغد الجمعة بمباراة نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا، إلا أنها تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويحتل توتنهام صدارة البريمييرليج برصيد 21 نقطة متساوياً مع ليفربول، بينما يمتلك تشيلسي 19 نقطة في المركز الثالث.

وفيما يلي، جدول مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، مع اعتبار أن المباريات تقام على ملاعب الأندية المذكورة أولاً.

السبت 5 ديسمبر

1- بيرنلي × إيفرتون.

2- مانشستر سيتي × فولهام.

3- وست هام يونايتد × مانشستر يونايتد.

4- تشيلسي × ليدز يونايتد

الأحد 6 ديسمبر

1- ويست بروميتش ألبيون × كريستال بالاس.

2- شيفيلد يونايتد × ليستر سيتي.

3- توتنهام × آرسنال.

4- ليفربول × وولفرهامبتون.

الإثنين 7 ديسمبر

1- برايتون × ساوثهامبتون.