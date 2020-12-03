نيمار يرغب في اللعب مجددا مع ميسي

أطلق النجم البرازيلي نيمار تصريحا لافتا عقب فوز فريقه باريس سان جيرمان على مانشستر يونايتد الإنجليزي 3-1 في دوري أبطال أوروبا الأربعاء أكد فيه رغبته الجارفة في اللعب مجددا مع ميسي.

وجاء كلام نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ما أريده أكثر من أي شيء آخر، هو الاستمتاع مجددا بالتواجد معه (نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي) على أرضية الملعب".

وأضاف: "أرغب جدا في اللعب مجددا معه، يتعين علينا القيام بذلك العام المقبل".

وتابع مازحا: "أنا مستعد للتخلي له عن مركزي داخل الملعب".



ولعب نيمار الى جانب ميسي على مدى أربع سنوات قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان عام 2017 مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وحاول الفريق الكتالوني استعادة خدمات نيمار عام 2019 لكنه لم ينجح في إقناع الإدارة الباريسية. أما الآن، فإن برشلونة يعاني من ضائقة مالية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وقام النادي بالتفاوض مع لاعبيه لتخفيض أجورهم بما يوفر على خزائن النادي مبلغا مقداره 122 مليون يورو، وبالتالي من المستبعد قيامه بأي خطوة لاستعادة نجمه البرازيلي.

لكن في المقابل، يستطيع ميسي الذي ينتهي عقده مع برشلونة في يونيو المقبل ترك فريقه بعدما حاول ذلك في نهاية الموسم الماضي لكن رئيس النادي آنذاك (استقال لاحقا) جوزيب ماريا بارتوميو رفض التخلي عنه ولن تعرف هوية خلفه إلا بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 جانفي المقبل.

المصدر: وكالات