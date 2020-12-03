مواصلا كتابة التاريخ...رونالدو يسجل الهدف 750 في مسيرته

سجل كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الهدف 750 في مسيرته خلال الفوز 3-صفر على دينامو كييف أمس الأربعاء.
وأحرز فيديريكو كييزا هدفه الأول على الإطلاق في دوري الأبطال كما هز ألفارو موراتا الشباك فيما حقق رونالدو إنجازا آخر لكن الهدف جاء عندما اصطدمت الكرة بقدمه.
وسجل رونالدو، البالغ عمره 35 عاما، 450 هدفا مع ريال مدريد و118 مع مانشستر يونايتد و102 مع البرتغال مقابل 75 هدفا مع يوفنتوس وخمسة أهداف فقط مع فريقه الأول سبورتنج لشبونة.
المصدر: وكالات
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