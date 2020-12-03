الزمالك يقرر تعديل عقود شيكابالا ومصطفى محمد وأبو جبل

قررت لجنة الكرة بنادي الزمالك تعديل عقد محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض .
يأتي هذا خلال الفترة الحالية، خاصة وان قيمة عقده الحالي لا تتناسب مع قدرات اللاعب، خاصة وأنه قائد الفريق..
ومن المقرر أن يعقد مسؤولو النادي الأبيض جلسة مع شيكابالا في الأيام القليلة المقبلة من أجل توقيع عقود جديدة بمقابل مادي يتناسب مع قدرات اللاعب.
جدير بالذكر أن شيكابالا سجل هدفين في آخر مباراتين للفريق أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا وأمام الطلائع في نصف نهائي كأس مصر.
وفي نفس الوقت قررت اللجنة تعديل عقد مصطفى محمد مهاجم الفريق خاصة وأنه يحصل على مقابل مادي لا يتناسب معه، كما سيتم تعديل عقود كل من محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق.
ويسعى الزمالك لتجديد التعاقد مع كل من فرجاني ساسي ويوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود جنش.
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